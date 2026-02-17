Angelina Jolie pensa di lasciare gli Stati Uniti | Amo il mio Paese ma non lo riconosco più
Angelina Jolie vuole lasciare gli Stati Uniti perché non riconosce più il Paese in cui è cresciuta. La decisione arriva dopo aver aspettato che i figli minori, Vivienne e Knox, raggiungessero la maggiore età. L’attrice sta considerando diverse destinazioni all’estero, tra cui Parigi e Londra, dove potrebbe stabilirsi con la famiglia.
Eva Longoria, Courtney Love, Elle De Generes e, ora, Angelina Jolie: si fa sempre più consistente la lista delle personalità di spicco statunitensi che scelgono di abbandonare il Paese alla luce dei più recenti sconvolgimenti sociali e politici. L'attrice protagonista di Couture, accanto a Louis Garrel, sembra intenzionata a valutare nuove opzioni di residenza, trasferendosi insieme alla prole. I figli più piccoli di Angelina Jolie e Brad Pitt sono i gemelli Knox e Vivienne, nati il 12 luglio 2008 in Francia, mentre gli altri quattro di sei fratelli, sono Shiloh (20 anni), Zahara (21), Pax (22) e Maddox (25). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dopo il 12 luglio 2026 Angelina Jolie lascerà gli Stati Uniti per sempre. Ma perché l'attrice aspetta con ansia proprio questa data?Angelina Jolie ha annunciato che il 12 luglio 2026 lascerà gli Stati Uniti per sempre.
“Condivido queste cicatrici con molte donne che amo”: Angelina Jolie mostra per la prima volta i segni della mastectomiaAngelina Jolie condivide per la prima volta le cicatrici della mastectomia, un gesto di coraggio e autenticità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jennifer Aniston sul divorzio da Brad Pitt: Sarei un robot se dicessi che non ho provato vergogna, rabbia o dolore; Gwyneth Paltrow su Brad Pitt: Doveva spiegargli le differenze del caviale, lui si sentiva minacciato dal suo successo.
Angelina Jolie rivela perché ha scelto le sue cicatrici fisicheAngelina Jolie, le cicatrici come scelta di vita e responsabilità Angelina Jolie torna pubblicamente sulla doppia mastectomia preventiva del 2013, leg ... assodigitale.it
Angelina Jolie: «Le mie cicatrici non sono ferite, ma scelte per restare il più a lungo possibile con i miei figli»La star di Hollywood si è sottoposta all’intervento sei anni dopo la morte della madre, quando ha scoperto di essere portatrice del gene BRCA1: «Sono sempre stata una persona più interessata alle cica ... vanityfair.it
Sky tg24. . Angelina Jolie ha controllato le condizioni di un uomo che è inciampato e caduto a Parigi, dove l’attrice americana stava partecipando alla première del suo prossimo film, Couture, lunedì 9 febbraio. Le immagini mostrano Jolie mentre esce dal Path facebook
Angelina Jolie e Louis Garrell alla premiere di Couture a Parigi. Le foto x.com