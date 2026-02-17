Angelina Jolie pensa di lasciare gli Stati Uniti | Amo il mio Paese ma non lo riconosco più

Angelina Jolie vuole lasciare gli Stati Uniti perché non riconosce più il Paese in cui è cresciuta. La decisione arriva dopo aver aspettato che i figli minori, Vivienne e Knox, raggiungessero la maggiore età. L’attrice sta considerando diverse destinazioni all’estero, tra cui Parigi e Londra, dove potrebbe stabilirsi con la famiglia.

Eva Longoria, Courtney Love, Elle De Generes e, ora, Angelina Jolie: si fa sempre più consistente la lista delle personalità di spicco statunitensi che scelgono di abbandonare il Paese alla luce dei più recenti sconvolgimenti sociali e politici. L'attrice protagonista di Couture, accanto a Louis Garrel, sembra intenzionata a valutare nuove opzioni di residenza, trasferendosi insieme alla prole. I figli più piccoli di Angelina Jolie e Brad Pitt sono i gemelli Knox e Vivienne, nati il 12 luglio 2008 in Francia, mentre gli altri quattro di sei fratelli, sono Shiloh (20 anni), Zahara (21), Pax (22) e Maddox (25).

