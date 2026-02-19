Non ha vinto per tre mesi ora è a -4 dai playoff | nel 2026 è un nuovo Sudtirol

Il Sudtirol ha faticato per tre mesi senza vincere, ora si trova a quattro punti dai playoff. La squadra di Castori ha ottenuto una serie di risultati positivi, portandosi a ridosso delle zone che garantiscono la qualificazione. Se si guardasse solo al 2026, il club sarebbe al secondo posto, a un punto dal Venezia. Il cambio di rotta si vede chiaramente: i biancorossi hanno conquistato punti importanti nelle ultime partite e sembrano aver trovato la strada giusta. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi si aspettano altri progressi.

Dai tre punti di vantaggio sull’ultimo posto ai quattro di distanza dalla zona playoff. Dal centrare appena due vittorie in tre mesi e mezzo a infilarne cinque (di cui quattro consecutive) in sette partite. Con il 2026 è cambiato tutto per il Sudtirol: numeri, rendimento, classifica e, perché no, anche orizzonti. Ora la squadra di Castori galleggia nella zona grigia di una classifica quasi mai così spezzettata in Serie B: lontana sia dalla vetta che dal fondo, ma a debita distanza anche dal gruppone di squadre che naviga sopra la zona playout. I punti degli altoatesini oggi sono 33, ma 17 di questi sono arrivati nell’anno nuovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

