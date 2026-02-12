Dall’Ara il nuovo capitano Spal presto per pensare ai playoff | e il Mezzolara non ha ancora vinto

Andrea Dall’Ara è stato ufficialmente scelto come nuovo capitano della Spal. La società non ha ancora annunciato pubblicamente la novità, ma domenica scorsa si è capito tutto: Dall’Ara era in campo con la fascia al braccio, mentre Iglio, il precedente capitano, era in panchina. La squadra sembra aver già fatto questa scelta, anche se ancora non c’è una comunicazione ufficiale. La partita in corso non è andata oltre, e il Mezzolara non ha ancora vinto una gara.

Andrea Dall'Ara è ufficialmente il nuovo capitano della Spal. Non c'è stata alcuna comunicazione in merito, ma il fatto che domenica scorsa Iglio fosse titolare e la fascia sia rimasta al braccio dell'ex difensore del Chievo ha tolto ogni dubbio sul passaggio di consegne. A prescindere dall'investitura, è dall'inizio della stagione che Dall'Ara gioca e parla da capitano. E come tale non ha alcuna intenzione di gettare la spugna nella corsa promozione col lanciatissimo Mezzolara. "Stiamo attraversando un periodo complicato, la vetta si è allontanata ma ce la possiamo ancora fare e non siamo disposti a mollare – assicura –.

