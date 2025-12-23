Approvato il bilancio di previsione Acerbi | Nel 2026 un avanzo notevole il Comune ha vinto tre cause importanti

23 dic 2025

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Cesena del 2025 si è discusso dell’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e della nota di aggiornamento al DUP. Dopo un confronto approfondito, il bilancio è stato approvato, con Acerbi che ha commentato un avanzo previsto nel 2026 e la vittoria del Comune in tre importanti cause legali.

Prima del rompete le righe e del brindisi natalizio nell'ultimo consiglio comunale di Cesena del 2025 non è mancato un dibattito acceso sull'approvazione della nota di aggiornamento al Dup (Documento unico di programmazione) e del bilancio di previsione 2026-2028. Le delibere sono state entrambe. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

