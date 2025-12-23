Approvato il bilancio di previsione Acerbi | Nel 2026 un avanzo notevole il Comune ha vinto tre cause importanti

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Cesena del 2025 si è discusso dell’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e della nota di aggiornamento al DUP. Dopo un confronto approfondito, il bilancio è stato approvato, con Acerbi che ha commentato un avanzo previsto nel 2026 e la vittoria del Comune in tre importanti cause legali.

