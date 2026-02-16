Luciano Darderi, giocatore argentino, ha dichiarato di desiderare di rappresentare l’Italia nella squadra di Coppa Davis, ma finora non è stato convocato. Darderi, 22 anni, ha spiegato di non poter sapere se avrà l'opportunità di partecipare in futuro. Nel frattempo, nel torneo ATP 250 di Buenos Aires, Francisco Cerundolo ha battuto Darderi con il punteggio di 6-4, 6-2, assicurandosi la finale.

Nella finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires Francisco Cerundolo ha superato Luciano Darderi 6-4 6-2. L’azzurro ha così interrotto la sua serie di risultati positivi sul rosso e ha dovuto rimandare il possibile approdo nella Top20 del ranking ATP. La sensazione è quella che si tratti solamente di tempo, ma Darderi è destinato a continuare la sua crescita. Nella conferenza stampa tenuta dopo la partita il giocatore italiano si è soffermato su diversi temi, tra cui il commento alla partita, le prossime tappe nel circuito e la voglia di riuscire finalmente a poter giocare in Davis con la maglia dell’Italia vincitrice delle ultime tre edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Darderi: “Vorrei giocare la Davis con l’Italia, ma non sono mai stato convocato e non posso prevedere il futuro”

