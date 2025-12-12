Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre

Il weekend a Roma si presenta ricco di eventi e appuntamenti culturali, tra tradizioni europee, spettacoli immersivi e feste di quartiere. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, la città invita a scoprire il suo patrimonio tra archeologia e modernità, offrendo occasioni di approfondimento e intrattenimento per tutti gli interessi e le zone della capitale.

La città di Roma si prepara a vivere un nuovo fine settimana denso di appuntamenti culturali, tra tradizioni che arrivano dal Nord Europa, spettacoli immersivi, feste di quartiere e percorsi che intrecciano archeologia e contemporaneo: s abato 13 e domenica 14 dicembre la città offre occasioni diverse per attraversarla, scoprirla e viverla con uno sguardo curioso, spaziando dal centro storico alle periferie, fino ai grandi patrimoni culturali della regione Lazio. Un weekend che invita a uscire, scegliere e lasciarsi sorprendere, seguendo il ritmo lento ma vibrante dell’inverno romano. LEGGI ANCHE: ‘Roma Sotterranea’: il documentario che svela i segreti emersi dagli scavi della metro Festa di Santa Lucia 2025 a Roma, piazza di Pietra. 🔗 Leggi su Funweek.it

