Nocera Superiore fondi per arricchire la biblioteca comunale

A Nocera Superiore sono stati assegnati nuovi fondi per potenziare la biblioteca comunale. Questa misura nazionale, promossa dal sindaco, mira a rafforzare i servizi culturali attraverso contributi dedicati all’acquisto di libri e risorse. L’obiettivo è migliorare l’offerta culturale e favorire l’accesso alla conoscenza per i cittadini, sostenendo lo sviluppo del patrimonio librario locale.

Nuove risorse a sostegno della cultura arrivano a Nocera Superiore. La biblioteca comunale è stata infatti inserita tra i beneficiari di una misura nazionale promossa dal sindaco, finalizzata al rafforzamento delle biblioteche attraverso contributi per l’acquisto di libri. Il finanziamento, pari a 12.669,58 euro, consentirà di ampliare e aggiornare il patrimonio librario della struttura, con l’acquisizione di novità editoriali, opere di narrativa, saggistica, testi dedicati ai più giovani e materiali utili allo sviluppo di collezioni anche in formato digitale. L’obiettivo dell’intervento è quello di rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze dei lettori e di potenziare i servizi culturali offerti alla comunità, con particolare attenzione all’inclusione e all’accessibilità. 🔗 Leggi su Zon.it

