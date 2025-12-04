Nocera Superiore incontro tra il Comune e IC Fresa-Pascoli | confermata la piena operatività del plesso

Si è svolto ieri mattina un incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale di Nocera Superiore e la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli”, dedicato all’analisi delle esigenze relative agli spazi scolastici del plesso di viale Europa e alla programmazione delle attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nocera Superiore, incontro tra il Comune e I.C. “Fresa-Pascoli”: confermata la piena operatività del plesso

Approfondisci con queste news

Gruppo Telenuova. . Nocera Superiore guarda al futuro - facebook.com Vai su Facebook

Nocera Inferiore, incontro sindaco e Multiservizi: stop allo stato di agitazione - Del resto, in qualità di sindaco, è il proprietario della Nocera Multiservizi, l’azienda ... Secondo ilmattino.it

Nocera Inferiore, dirigente da arruolare: è guerra al Comune - È quella del dirigente del settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore. Lo riporta ilmattino.it

Nocera Inferiore, la "Scuola di pace" ospita Anna Foa - Venerdì 5 dicembre la storica incontrerà gli studenti del "Domenico Rea". Secondo rainews.it

Nocera Superiore: Giunta comunale approva la revisione delle tariffe per mensa - 297/25, l’Amministrazione comunale di Nocera Superiore ha approvato la revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, con un obiettivo preciso: alleviare il ... Lo riporta msn.com