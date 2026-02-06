Cambio di gestione al Mercato di Pagani-Nocera diritti e salari a rischio per 13 lavoratori | la denuncia della Flaica Cub Salerno

Questa mattina, 13 lavoratori del Mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera si sono ritrovati senza certezze sul loro futuro. La nuova gestione, annunciata come una normale procedura, sembra aver portato a tagli di salari e rischi sui diritti dei dipendenti. La situazione resta tesa, con i lavoratori che chiedono chiarimenti e il rispetto dei loro contratti.

Dietro un cambio di gestione annunciato come una semplice formalità, si nasconde una vicenda che sta mettendo a rischio diritti, salari e futuro di tredici lavoratori del Mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera. Per questo è stato proclamato lo stato di agitazione e chiesto l’intervento immediato delle istituzioni. A denunciarlo è Gerardo Rosanova, segretario generale della Flaica Cub Salerno, che parla senza mezzi termini di un’operazione opaca, costruita sulla pelle dei lavoratori. «Qui non siamo davanti a un normale passaggio di consegne - dichiara Rosanova - ma a un cambio di gestione che abbassa diritti, riduce salari e cancella tutele conquistate in anni di lavoro.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Pagani Nocera

Un cambio di gestione al Mercato di Pagani-Nocera sta creando tensione tra i lavoratori.

La Flaica Cub Umbria denuncia problemi nell’appalto delle pulizie all’ospedale di Terni, segnalando errori nelle buste paga e la compressione dei diritti dei lavoratori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pagani Nocera

Argomenti discussi: AxL, cambio al vertice: Sala nuovo Direttore Generale; L'Hotel Globus volta pagina, cambio di gestione dopo 25 anni: Partire fu un salto nel buio, ma è andata molto bene; RIFIUTI SPIAGGIATI: A BARI IL FUTURO DELL’ADRIATICO PASSA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA CULTURA DEL MARE; Niscemi, l’allarme di FederArchitetti Roma: serve un cambio di paradigma nella gestione del territorio.

Thiago Motta sbaglia cambi e gestione della partita: così la Juve si è sgretolata davanti al PSVThiago Motta sbaglia i cambi e la gestione della partita: così la Juventus si è sgretolata davanti al PSV Eindhoven ed è stata eliminata dalla Champions League. Leggi le notizie prima degli altri. fanpage.it

Gestione del servizio idrico, a Macerata ora si punta a un consorzio. Cambio di rotta nell’Aato 3 dopo il summit: auspicata una prorogaCome evidenziato nel corso della riunione la forma indicata sarebbe stata ritenuta legittima dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite dello scorso 8 luglio. Si tratta di un consorzio, ... corriereadriatico.it

Mercato Pagani–Nocera, cambio gestione: Flaica Cub, “A rischio stipendi e tutele per 13 addetti” facebook