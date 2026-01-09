Ospedale di Terni la denuncia di Flaica Cub Umbria | buste paga sbagliate e diritti calpestati caos nell’appalto pulizie

La Flaica Cub Umbria denuncia problemi nell’appalto delle pulizie all’ospedale di Terni, segnalando errori nelle buste paga e la compressione dei diritti dei lavoratori. La situazione, descritta come grottesca, evidenzia criticità nella gestione del servizio presso l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. La questione richiede attenzione per garantire condizioni di lavoro trasparenti e rispettose delle normative vigenti.

