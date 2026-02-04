Napoli veleno Noa Lang | Trattato senza onestà da Conte

Il caso Noa Lang scuote il Napoli. L’esterno olandese, arrivato a gennaio in prestito dal club turco, ha deciso di parlare e non ha peli sulla lingua. In un’intervista, accusa il tecnico Antonio Conte di averlo trattato senza onestà, lasciando intendere che ci siano state divergenze e incomprensioni durante il suo breve periodo in azzurro. La vicenda apre una crepa tra il giocatore e la società, e ora la situazione rischia di complicarsi ulteriormente.

Esplode il caso Noa Lang in casa Napoli. L’esterno olandese, trasferitosi in prestito al Galatasaray durante la sessione invernale dopo soli sei mesi in azzurro, rompe il silenzio e attacca frontalmente Antonio Conte. “Non è mai scattata la scintilla, ma il problema è stato il trattamento: non sono stato trattato con onestà”, ha dichiarato il classe ’99 ai microfoni di ESPN. Un atto d’accusa durissimo che chiarisce i motivi del divorzio lampo dal club di De Laurentiis, che in estate aveva investito 25 milioni di euro per prelevarlo dal PSV Eindhoven. Lang descrive uno spogliatoio spaccato sulla sua cessione, scagionando i compagni di squadra e puntando il dito esclusivamente sulla gestione tecnica: “Nove persone su dieci all’interno della squadra non volevano che me ne andassi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

