Calciomercato Napoli accoglienza da re per Noa Lang a Istanbul | il video dell' arrivo

Noa Lang è arrivato a Istanbul per unirsi al Galatasaray in prestito dal Napoli, con diritto di riscatto. L’arrivo del giocatore è stato accompagnato da un’accoglienza calorosa e ordinata, segnando un passo importante nella sessione di calciomercato del club turco. Di seguito il video che documenta il suo arrivo nella città, in attesa della sua prima presenza ufficiale con la nuova maglia.

Tanti i tifosi ad attendere l'arrivo dell'attaccante olandese, che si è fatto coinvolgere dai.

Il Napoli sta valutando il possibile sostituto di Noa Lang, il cui futuro con il club appare incerto.

Il Fenerbahçe ha avviato i primi contatti con il Napoli per il trasferimento di Noa Lang.

