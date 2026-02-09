Askatasuna l’annuncio dei militanti | In piazza a Roma il 28 marzo

I militanti di Askatasuna annunciano una nuova manifestazione. Dopo i scontri di Torino a gennaio, promettono di continuare a scendere in piazza a Roma il 28 marzo. L’obiettivo è opporsi alle scelte del governo e alle guerre, senza nascondere le tensioni che già si sono viste in passato.

Dopo la manifestazione nazionale e gli scontri del 31 gennaio a Torino, "nei prossimi appuntamenti continueremo a portare in piazza l'opposizione sociale al governo e contro le guerre". Così i militanti del centro sociale Askatasuna che annunciano una due giorni di appuntamenti il 21 e 22 febbraio a Livorno e una nuova manifestazione.

Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni in tutta Italia.

Il 28 marzo si terrà un nuovo appuntamento di Askatasuna, con l’obiettivo di rafforzare l’opposizione al governo Meloni.

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Askatasuna a delinquere. L’eterno ritorno del teorema; Gli scontri a Torino durante il corteo per l’Askatasuna.

Askatasuna, l'annuncio dei militanti: In piazza a Roma il 28 marzoDopo la manifestazione con scontri a Torino del 31 gennaio scorso, annunciata anche una due giorni di appuntamenti il 21 e 22 febbraio a Livorno ... adnkronos.com

A Milano 7 fermati e 6 denunciati: uno di loro è vicino ad AskatasunaSette fermati e sei denunciati, uno di loro vicino al centro sociale torinese Askatasuna al quale è stato consegnato un foglio di via. La manifestazione organizzata sabato dal Cio, ... ilmessaggero.it

L'annuncio di Askatasuna: "Il 28 marzo di nuovo in piazza contro il governo" x.com

DALLE MARCHE - Il 28enne Lorenzo Virgulti ha protetto il collega gravemente ferito durante la guerriglia urbana seguita alla manifestazione per Askatasuna. La visita della premier Meloni, la solidarietà del sindaco Fioravanti e l’annuncio di una mobilitazione facebook