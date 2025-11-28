No all’antenna 5G In Comune ok alla sospensione dell’installazione a Castel di Leva

Si potrebbe arrivare a una sospensione dei lavori per l'installazione di un'antenna 5G a Castel di Leva, a Roma sud. Giovedì 27 novembre l'assemblea capitolina ha approvato una mozione a firma Cinque Stelle contro l'approvazione della radio base di telefonia mobile. L'autorizzazione da parte del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

