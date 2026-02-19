No al nuovo cuore incompatibile con lo stato del bimbo | i super-esperti di trapianti spengono l’ultima speranza

Il team di esperti di trapianti di Napoli ha chiarito che il nuovo cuore non può essere usato perché non compatibile con lo stato di salute del bambino. La decisione deriva da approfondite analisi mediche e test di compatibilità che hanno confermato l’impossibilità di procedere. La pressione aumentava, ma l’equipe ha preferito fermarsi per tutelare il giovane paziente. La famiglia si aspettava una risposta definitiva e ora si trova di fronte a questa dura realtà. La situazione resta critica e in attesa di nuovi sviluppi.

Napoli – Ci sono momenti in cui la medicina deve dire una parola definitiva, senza appello. Mercoledì 18 febbraio è stato uno di quei momenti. All'ospedale Monaldi di Napoli, in un pomeriggio pieno di sole dopo giorni uggiosi, un gruppo di cardiologi e cardiochirurghi pediatrici — i migliori che l'Italia possa mettere in campo — si è riunito intorno al letto di Domenico, due anni e quattro mesi, per rispondere a una domanda sola: può ricevere un nuovo cuore? La risposta è stata no. Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, il bimbo ricoverato in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli, 18 febbraio 2026.