Il comitato di esperti all'Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di negare un nuovo trapianto di cuore a un bambino di 2 anni, dopo che il primo intervento, effettuato il 23 dicembre 2025, si è rivelato inutile a causa di un danno all’organo. Il piccolo, che da allora è in terapia intensiva, non potrà ricevere un nuovo trapianto per motivi clinici. La speranza di un intervento salvo si è quindi definitivamente spenta, lasciando i genitori in attesa di ulteriori sviluppi.

NAPOLI – Il comitato di esperti riunito all’Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso oggi, 18 febbraio 2026, parere negativo riguardo a nuovo trapianto di cuore sul bimbo di 2 anni e mezzo al quale, il 23 dicembre 2025 era stato trapiantato un organo risultato danneggiato e che da allora è ricoverato in terapia intensiva. La speranza della famiglia del piccolo si è spenta dopo ore di attesa. L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha spiegato che il “confronto collegiale” ha consentito “una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile”. Alla luce delle valutazioni cliniche fatte al piccolo nel suo letto di ospedale e degli ultimi esami strumentali, “si è stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Napoli, trapianto di cuore: esperti dicono no a un nuovo intervento. Nessuna speranza per il bimbo di 2 anni

Cuore “bruciato”, il team di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di NapoliL’Heart team dell’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare il secondo trapianto di cuore per il bambino di 2 anni e 4 mesi, a causa delle sue condizioni critiche.

Napoli, team di esperti deciderà oggi su trapianto cuore nuovo al bimboA Napoli, un team di medici deciderà oggi se procedere con il trapianto di un cuore nuovo per un bambino di due anni e tre mesi, che ha già ricevuto l’intervento il 23 dicembre 2025.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.