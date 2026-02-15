Bimbo con il cuore ?bruciato? c' è un' ultima speranza | un organo artificiale Tecnicamente è possibile

Un bambino con il cuore danneggiato riceve una svolta: un cuore artificiale potrebbe salvarlo. La tecnologia permette di creare un organo meccanico che sostituisce quello naturale, anche se non è ancora una soluzione definitiva. Nei laboratori, gli ingegneri lavorano a un dispositivo che può battere e funzionare come un cuore vero, offrendo una speranza concreta a chi aspetta un trapianto.

Un cuore meccanico. Non quello che la natura concede, ma un ingranaggio capace di battere al posto suo. È questa la nuova, forse fragile, speranza che si apre davanti al lettino del bambino di Nola ricoverato al Monaldi dopo il trapianto del 23 dicembre. L’ipotesi L’idea nasce da un’intuizione, ancora in fase embrionale, di Giovanni Gravili, fondatore e segretario generale dell’associazione Nodi d’Amore, realtà che si occupa di disabilità e ricerca sperimentale. «Quando sono stato informato da una persona vicina alla famiglia Mercoli mi sono attivato subito. Qui si parla di un danno sul danno. È assurdo, è grave quello che è accaduto al Monaldi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Domani potrebbe essere tardi per il piccolo di 2 anni e mezzo, che ha bisogno di un trapianto urgente.

Un bambino di Napoli di 2 anni e 4 mesi non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore, dopo che i medici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma hanno confermato che il suo cuore è stato

