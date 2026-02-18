ATP Doha | Bolelli e Vavassori non si fermano più Battuti Arevalo e Pavic
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto una sorprendente semifinale all’ATP Doha, in Qatar. La coppia italiana ha sconfitto Marcelo Arevalo e Mate Pavic al tie-break, in due set più il super tie-break decisivo. La vittoria permette loro di continuare a sorprendere nel torneo, dopo aver eliminato avversari considerati più esperti. Bolelli e Vavassori hanno mostrato grande determinazione e solidità in campo. La loro performance apre nuove possibilità nel percorso del torneo qatariota, che si fa sempre più interessante.
Bolelli e Vavassori, una semifinale inaspettata a Doha: il tennis italiano continua a stupire. Doha, Qatar – Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato una sorprendente semifinale nell’ATP Doha 2026, superando al tie-break la solida coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic con il punteggio di 7-6(2) 6-3 10-7. Un risultato che conferma il positivo trend dei due tennisti italiani e li proietta verso nuove ambizioni nel circuito internazionale. La rimonta contro ogni pronostico. La vittoria a Doha assume un significato particolare se si considera la storia recente degli scontri diretti tra le due coppie.🔗 Leggi su Ameve.eu
ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori piegano Arevalo/Pavic e volano in semifinale!Ad Adelaide, nel torneo ATP 250, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali di doppio, superando Marcelo Arevalo e Mate Pavic al match tiebreak.
Argomenti discussi: ATP Doha, Sinner debutta contro Machac: il tabellone; Cinque italiani e Alcaraz: il programma su Sky; ATP Doha, debutta Carlos Alcaraz. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori
