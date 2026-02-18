ATP Doha | Bolelli e Vavassori non si fermano più Battuti Arevalo e Pavic

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto una sorprendente semifinale all’ATP Doha, in Qatar. La coppia italiana ha sconfitto Marcelo Arevalo e Mate Pavic al tie-break, in due set più il super tie-break decisivo. La vittoria permette loro di continuare a sorprendere nel torneo, dopo aver eliminato avversari considerati più esperti. Bolelli e Vavassori hanno mostrato grande determinazione e solidità in campo. La loro performance apre nuove possibilità nel percorso del torneo qatariota, che si fa sempre più interessante.

