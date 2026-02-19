Niccolò Fabi ha annunciato le prime date del suo tour estivo, a causa dell'ottimo riscontro ottenuto con la tournée teatrale di presentazione di

Niccolò Fabi annuncia le prime date del tour estivo, ecco il calendario e i biglietti. Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album Libertà negli occhi, quest’estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi all’aperto della nostra penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Niccolò Fabi annuncia le prime date del tour Estate 2026

