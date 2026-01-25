Il filo d' oro al Belvedere di San Leucio per il 270° compleanno di Mozart
Il 1 febbraio 2026, alle ore 10:30, il Belvedere di San Leucio ospiterà il concerto “Il filo d’oro”, in occasione del 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L’evento offrirà un momento di ascolto dedicato alla musica del compositore austriaco, in un contesto suggestivo e ricco di storia. Un’occasione per apprezzare la grandezza di Mozart in un ambiente naturale e tranquillo.
Sarà una mattinata all’insegna della grande musica quella di domenica 1 febbraio 2026, quando alle ore 10:30, nello scenario suggestivo del Belvedere di San Leucio, andrà in scena il concerto “Il filo d’oro”, dedicato al 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L’ingresso sarà.🔗 Leggi su Casertanews.it
Presentazione del libro “Il Belvedere di San Leucio. Storia, Arte, Restauro” di Immacolata BrignoliIl prossimo 13 dicembre 2025, alle 17, nella chiesa di San Ferdinando Re al Belvedere di San Leucio, si terrà la presentazione del libro “Il Belvedere di San Leucio.
Il compleanno solidale di Emanuela Donati a favore della Lega Del Filo d’OroIl compleanno solidale di Emanuela Donati, svoltosi sabato sera alla Scuola Comunale di Viale Capri a Riccione, ha rappresentato un’occasione per sostenere la Lega Del Filo d’Oro.
Argomenti discussi: La Lega del Filo d'Oro cerca nuovi volontari: al via il corso gratuito ad Osimo; La Lega del Filo d'Oro cerca volontari per il centro di Modena: al via il corso di formazione; la lega del filo d'oro cerca volontari a termini imerese (pa): al via i corsi di formazione; Lega del Filo d'Oro: nuovo corso per volontari a Novara.
Il filo d'oro al Belvedere di San Leucio per il 270° compleanno di MozartSarà una mattinata all’insegna della grande musica quella di domenica 1 febbraio 2026, quando alle ore 10:30, nello scenario suggestivo del Belvedere di San Leucio, andrà in scena il concerto Il filo ... casertanews.it
Filo d’Oro, grande successo per il Compleanno Solidale sabato sera a RiccioneIl Compleanno Solidale di Emanuela Donati, andato in scena sabato sera alla scuola comunale di viale Capri a Riccione, è stato un meraviglioso viaggio tra ... chiamamicitta.it
Cavo Enel in fiamme dopo la pioggia: intervento dei vigili del fuoco al Belvedere #corato - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.