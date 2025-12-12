Presentazione del libro Il Belvedere di San Leucio Storia Arte Restauro di Immacolata Brignoli
Sabato 13 dicembre 2025, alle 17, nella suggestiva Chiesa di San Ferdinando Re al Belvedere di San Leucio, sarà presentato il volume “Il Belvedere di San Leucio. Storia, Arte, Restauro” di Immacolata Brignoli, storica e critica d’arte. Il libro di 219 pagine, suddivise in 10 sezioni, corredato. Casertanews.it
