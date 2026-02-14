Niccolò Fabi ad Ancona | la libertà come motore creativo e sguardo verso il futuro tra musica e riflessioni personali

Niccolò Fabi arriva ad Ancona per il suo concerto al Teatro delle Muse, portando con sé un messaggio sulla libertà come forza creativa e valore fondamentale. La serata, prevista per lunedì 16 febbraio, si trasforma in un momento di confronto tra musica e pensieri, mentre il cantautore condivide le sue riflessioni personali sul ruolo della libertà nella vita di tutti i giorni. Ancona si prepara ad accogliere un artista che invita il pubblico a pensare al futuro, attraverso parole e note che parlano di autonomia e dignità.

Niccolò Fabi a Ancona: la libertà come sguardo e dignità al centro del dibattito culturale. Ancona si prepara ad accogliere il cantautore Niccolò Fabi al Teatro delle Muse lunedì 16 febbraio per una riflessione sul concetto di libertà, intesa come espressione creativa e fondamento della dignità umana. L’incontro, parte della rassegna “L’alfabeto della memoria” organizzata da Marche Teatro, offrirà un’analisi del valore della libertà nella vita e nell’arte, attingendo all’esperienza personale dell’artista e al suo recente lavoro discografico. Un percorso artistico e una riflessione interiore. L’appuntamento si inserisce in un periodo particolarmente intenso per Fabi, che ha recentemente concluso un percorso di esplorazione interiore culminato nell’album “Libertà negli occhi” del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

Niccolò Fabi ha scelto di parlare di libertà al Teatro delle Muse di Ancona, dopo aver trascorso un anno intero a riflettere sul suo significato.

Argomenti discussi: Vi racconto la mia libertà negli occhi; La libertà intesa come espressione creativa e dignità. Niccolò Fabi ne parla al Teatro delle Muse; Fabi e Vandelli, Banco del Mutuo. Soccorso, Olly e Angelina Mango; Marche Teatro, Ancona. Din Don Down è sold out, Metadietro il nuovo spettacolo di Antonio Rezza e i prossimi appuntamenti di Alfabeto della Memoria e Teatro Ragazzi.

