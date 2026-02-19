Niccolò Fabi in concerto al tramonto a Firenze i biglietti

Niccolò Fabi terrà un concerto al tramonto a Firenze il 5 luglio, aggiungendosi al cartellone del Musart Festival 2026. La serata si svolgerà al Parco Mediceo di Pratolino, dove il pubblico potrà ascoltare le sue canzoni mentre il sole cala sull’orizzonte. L’evento inizierà alle 19,30 e attirerà molti appassionati di musica. I biglietti sono già disponibili online, e l’area verde si prepara ad accogliere i fan in un’atmosfera unica.

Niccolò Fabi si aggiunge al cast del Musart Festival 2026 di Firenze con un concerto al tramonto. Domenica 5 luglio, al Parco Mediceo di Pratolino di Firenze, il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto (ore 19,30) che promette meraviglie. Un'atmosfera sospesa tra natura e musica, perfetta per esaltare l'immaginario di un cantautore tra i più poetici e autentici del panorama italiano. I biglietti sono disponibili da giovedì 19 febbraio. Il nuovo tour sarà un'occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.