Autoarticolato dell' Esercito paralizzato prima del sottopasso | traffico in tilt

Casertanews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autoarticolato dell’Esercito è rimasto bloccato sulla rampa del sottopasso che collega viale Lincoln con via Ferrarecce a Caserta. Il mezzo, di dimensioni imponenti, si è arrestato prima di imboccare il tunnel, probabilmente a causa dell’altezza limitata della struttura. La situazione ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

