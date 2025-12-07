Autoarticolato dell' Esercito paralizzato prima del sottopasso | traffico in tilt
Un autoarticolato dell’Esercito è rimasto bloccato sulla rampa del sottopasso che collega viale Lincoln con via Ferrarecce a Caserta. Il mezzo, di dimensioni imponenti, si è arrestato prima di imboccare il tunnel, probabilmente a causa dell’altezza limitata della struttura. La situazione ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
