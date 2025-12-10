Nessy Guerra bloccata in Egitto con la figlia l'avvocata | Accusata di nuovo di adulterio rischia il carcere

Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia da due anni, si trova di nuovo sotto accusa di adulterio, secondo quanto riportato dalla sua avvocata. La situazione mette a rischio la sua libertà e quella della bambina, mentre la vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni legali e personali.

Nessy Guerra, la ragazza italiana bloccata in Egitto con la figlia da circa due anni, è stata accusata nuovamente di adulterio dall’ex marito. L'avvocata Agata Armanetti a Fanpage.it: "Sono veramente preoccupata, rischia il carcere e di perdere la bimba". 🔗 Leggi su Fanpage.it