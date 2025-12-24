Il silenzio del mattino era rotto solo dal rumore ovattato dei passi pesanti lungo il corridoio, mentre l’odore di polvere e intonaco fresco saturava l’aria della stanza. Qualcuno, per mesi, aveva vissuto respirando a fatica in uno spazio dove il tempo sembrava essersi fermato, sospeso tra il freddo del metallo e l’oscurità della pietra. Non c’erano finestre, solo l’attesa snervante di un segnale o il terrore che un movimento sbagliato potesse tradire quella presenza invisibile. Quando la parete ha finalmente ceduto il suo segreto, rivelando l’uomo che per tre anni aveva abitato il vuoto, è calato il sipario su una fuga meticolosa, costruita un mattone alla volta nel cuore di un anonimato artificiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, arrestato Ciro Andolfi: era tra i latitanti più pericolosi. Si nascondeva in un vano dietro al termosifone

