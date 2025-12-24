Italia arrestato Ciro Andolfi | era tra i latitanti più pericolosi Si nascondeva in un vano dietro al termosifone
Il silenzio del mattino era rotto solo dal rumore ovattato dei passi pesanti lungo il corridoio, mentre l'odore di polvere e intonaco fresco saturava l'aria della stanza. Qualcuno, per mesi, aveva vissuto respirando a fatica in uno spazio dove il tempo sembrava essersi fermato, sospeso tra il freddo del metallo e l'oscurità della pietra. Non c'erano finestre, solo l'attesa snervante di un segnale o il terrore che un movimento sbagliato potesse tradire quella presenza invisibile. Quando la parete ha finalmente ceduto il suo segreto, rivelando l'uomo che per tre anni aveva abitato il vuoto, è calato il sipario su una fuga meticolosa, costruita un mattone alla volta nel cuore di un anonimato artificiale.
Napoli, così è stato scoperto il rifugio del latitante
