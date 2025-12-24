Lo hanno arrestato Era tra i latitanti più pericolosi Si nascondeva in un vano dietro al termosifone

Le persiane ancora chiuse, l’alba che fatica a entrare in casa, il rumore secco di passi sul pianerottolo. Poi il silenzio, quello pesante, che fa capire che qualcosa di grosso sta per succedere. In quell’appartamento di Barra, da anni, qualcuno viveva letteralmente nascosto nel muro. Mentre Napoli si preparava al Natale, tra luci, tavole imbandite e ultimi regali, in una palazzina di via Giulia Lama andava in scena tutt’altro film. Una storia fatta di latitanza, clan, pedinamenti infiniti e di un nascondiglio così studiato da sembrare uscito da una serie crime. Al centro, un nome che le forze dell’ordine conoscono bene. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

