Alle presidenziali in Costa Rica si è parlato soprattutto di sicurezza

Alle elezioni presidenziali in Costa Rica, la sicurezza è al centro del dibattito. La candidata favorita propone un approccio più duro contro i crimini legati al narcotraffico, che sono in aumento nel paese. I temi della criminalità e della lotta alla droga spingono gli elettori a riflettere su come affrontare il problema.

Domenica si vota in Costa Rica per rinnovare il o la presidente e tutti i 57 membri del parlamento unicamerale. In campagna elettorale si è parlato soprattutto di sicurezza: fino a pochi anni fa il Costa Rica era considerato uno tra i paesi più sicuri dell’America Latina, ma il tasso di omicidi sta aumentando e si sta avvicinando a quello di altri paesi della regione con gravi problemi di criminalità, come il Brasile e il Messico. Negli ultimi quattro anni il governo del presidente Rodrigo Chaves non è riuscito a migliorare le cose in modo soddisfacente, ma anche grazie a una retorica securitaria e populista è arrivato a fine mandato con un tasso di approvazione alto, di circa il 60 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La Costa Rica, con un tasso di omicidi di 17,2 ogni 100.

Recenti eventi nel Costa Rica hanno portato alla luce un presunto tentativo di attentato contro il presidente Rodrigo Chaves, sventato poco prima delle elezioni del 1° febbraio.

