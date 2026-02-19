Nel giorno delle dimessioni del direttore di RaiSport un episodio speciale del suo programma dal titolo Una Ca**ata Particolare

Il giorno in cui Paolo Petrecca ha annunciato le sue dimissioni da direttore di RaiSport, Maurizio Crozza ha deciso di scherzare sulla situazione. Durante un episodio speciale del suo programma, intitolato “Una Ca**ata Particolare”, Crozza ha imitato Aldo Cazzullo e satirizzato l’ultima telecronaca olimpica, che aveva scatenato molte polemiche. L’episodio ha preso di mira le critiche e le reazioni degli spettatori, aggiungendo un tocco di umorismo alla giornata di cambiamenti nel mondo dello sport. La scena ha attirato molti commenti sui social network.

Nel giorno in cui Paolo Petrecca ha rimesso il mandato da direttore di RaiSport, Maurizio Crozza si è trasformato in Aldo Cazzullo che dirige un episodio speciale del suo programma dal titolo "Una Ca**ata Particolare", interamente dedicato all'ex direttore e alla telecronaca olimpica più discussa degli ultimi anni della cerimonia d'apertura. "Era il 6 febbraio 2026 quando Paolo Petrecca – dice Crozza – inizia a inanellare una serie di sfondoni olimpici che non si è mai sentita dall'invenzione del microfono.