La telecronaca del direttore di RaiSport non è stata una figuraccia Va solo interpretata

Ricapitoliamo: durante la telecronaca in diretta su Rai1 della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali, il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, improvvisatosi telecronista, ha confuso lo stadio San Siro di Milano con l’Olimpico di Roma, Matilda De Angelis con Mariah Carey, la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale con la figlia di Mattarella, il Brasile per la Bulgaria, e sé stesso per una persona competente. La figuraccia, a dir poco olimpica, ha fatto il giro del mondo ed è finita persino sul New York Times – o, come lo chiamerebbe Petrecca, il Tv Sorrisi & Canzoni. Lo stupore nei confronti di Petrecca è duplice: non solo per l’impreparazione esposta senza vergogna in una vetrina mondiale, ma anche per le mancate dimissioni a seguire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Olimpiadi 2026: Usigrai accusa RaiSport, telecronaca inaugurale definita una "figuraccia". Petrecca nel mirino.

