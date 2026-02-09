Roma e Cagliari si preparano a sfidarsi allo stadio Olimpico. I giallorossi puntano alla qualificazione in Champions League, ma i sardi arrivano in grande forma e vogliono continuare la serie positiva. La partita può cambiare le carte in tavola per entrambe e potrebbe essere decisiva per il finale di stagione.

Roma 9 febbraio 2026 - È il momento spartiacque della stagione, quello in cui si decide il destino delle squadre e i loro obiettivi per quello che sarà il rush finale di campionato. La Roma è reduce da due gare in cui non ha brillato, vittorie mancate contro il Milan, in una sfida dove il pari finale era preventivabile e un inaspettato ko con l' Udinese. Dall'altra parte invece il Cagliari non è mai stato così brillante come nelle ultime settimane: tre vittorie consecutive e performance sempre più convincenti da parte dei sardi. Per questo tutto è possibile nella gara che concluderà il ventiquattresimo turno di Serie A tra i giallorossi e i rossoblù, in programma allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Cagliari: i giallorossi per la Champions, contro dei sardi in grandissima forma

Stasera all'Olimpico si gioca una partita importante per la corsa alla Champions.

