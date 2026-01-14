Orso marsicano la scoperta nel Dna | È diventato meno aggressivo per convivere con l' uomo
Recenti analisi del DNA degli orsi marsicani evidenziano un cambiamento nel loro comportamento, con una diminuzione dell'aggressività. Questo adattamento potrebbe favorire una maggiore convivenza con gli esseri umani, riducendo i rischi di conflitti. La scoperta offre spunti importanti per la tutela della specie e la gestione dei territori in cui si trovano questi animali selvatici.
Ferrara, 14 gennaio 2026 – "Gli orsi marsicani sono diventati meno aggressivi, il loro carattere è cambiato. A dirlo è il loro dna”, annuncia Andrea Benazzo, professore dell’università di Ferrara. Per alcuni anni insieme ai colleghi Giulia Fabbri e Giorgio Bertorelle hanno studiato l'orso bruno marsicano, popolazione rara e isolata che vive esclusivamente nell'Appennino centrale. E al termine della ricerca è emerso che sono diventati, in una vicinanza millenaria, più tolleranti alla presenza umana e meno inclini all'aggressività. “Si badi bene, meno aggressivi. Ma davanti a certe situazioni può manifestare tutte le caratteristiche di un predatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
