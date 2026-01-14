Orso marsicano la scoperta nel Dna | È diventato meno aggressivo per convivere con l' uomo

Da ilrestodelcarlino.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti analisi del DNA degli orsi marsicani evidenziano un cambiamento nel loro comportamento, con una diminuzione dell'aggressività. Questo adattamento potrebbe favorire una maggiore convivenza con gli esseri umani, riducendo i rischi di conflitti. La scoperta offre spunti importanti per la tutela della specie e la gestione dei territori in cui si trovano questi animali selvatici.

Ferrara, 14 gennaio 2026 –  "Gli orsi marsicani sono diventati meno aggressivi, il loro carattere è cambiato. A dirlo è il loro dna”, annuncia Andrea Benazzo, professore dell’università di Ferrara. Per alcuni anni insieme ai colleghi Giulia Fabbri e Giorgio Bertorelle hanno studiato l'orso bruno marsicano, popolazione rara e isolata che vive esclusivamente nell'Appennino centrale. E al termine della ricerca è emerso che sono diventati, in una vicinanza millenaria, più tolleranti alla presenza umana e meno inclini all'aggressività. “Si badi bene, meno aggressivi. Ma davanti a certe situazioni può manifestare tutte le caratteristiche di un predatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

orso marsicano la scoperta nel dna 200 diventato meno aggressivo per convivere con l uomo

© Ilrestodelcarlino.it - Orso marsicano, la scoperta nel Dna: "È diventato meno aggressivo per convivere con l'uomo"

Leggi anche: Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio

Leggi anche: Orso marsicano di 150 kg investito e ucciso in Abruzzo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perché l’orso marsicano è diventato più docile? Per sovravvivere alla nostra presenza.

orso marsicano scoperta dnaPerché l’orso marsicano è più docile? - Focus.it - Uno studio sul DNA dell’orso marsicano dimostra gli adattamenti che questa specie ha sviluppato per sopravvivere a stretto contatto con noi. focus.it

L’orso bruno marsicano, una specie unica a rischio estinzione anche per motivi genetici - È quel che emerge da un recente studio di un team di ricerca delle Università di Ferrara e Politecnica delle Marche. repubblica.it

Svelate le basi genetiche dell’indole meno aggressiva dell’orso marsicano - L’orso bruno marsicano, prezioso plantigrado presente in modo esclusivo negli Appennini centrali è celebre per un’indole mite. lescienze.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.