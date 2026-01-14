Recenti analisi del DNA degli orsi marsicani evidenziano un cambiamento nel loro comportamento, con una diminuzione dell'aggressività. Questo adattamento potrebbe favorire una maggiore convivenza con gli esseri umani, riducendo i rischi di conflitti. La scoperta offre spunti importanti per la tutela della specie e la gestione dei territori in cui si trovano questi animali selvatici.

Ferrara, 14 gennaio 2026 – "Gli orsi marsicani sono diventati meno aggressivi, il loro carattere è cambiato. A dirlo è il loro dna”, annuncia Andrea Benazzo, professore dell’università di Ferrara. Per alcuni anni insieme ai colleghi Giulia Fabbri e Giorgio Bertorelle hanno studiato l'orso bruno marsicano, popolazione rara e isolata che vive esclusivamente nell'Appennino centrale. E al termine della ricerca è emerso che sono diventati, in una vicinanza millenaria, più tolleranti alla presenza umana e meno inclini all'aggressività. “Si badi bene, meno aggressivi. Ma davanti a certe situazioni può manifestare tutte le caratteristiche di un predatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Orso marsicano, la scoperta nel Dna: "È diventato meno aggressivo per convivere con l'uomo"

