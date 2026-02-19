Nel calcio il razzismo è solo un problema reputazionale una macchia sul proprio modello di business Guardian
Il razzismo nel calcio si rivela spesso più come una questione di immagine che di reale impegno. Dopo gli insulti rivolti a Vinicius, Mourinho ha cercato di minimizzare l’accaduto, suscitando reazioni forti tra i media europei. La stampa ha criticato il tecnico portoghese, evidenziando come le sue parole sembravano più una difesa del club che una condanna seria. Nel frattempo, le accuse di discriminazione continuano a spaccare le opinioni tra tifosi e addetti ai lavori. La questione resta al centro delle discussioni sportive, senza una soluzione immediata.
Nell’immediato del fattaccio, tutta la stampa sportiva europea era saltata metaforicamente al collo di Mourinho, per le sue dichiarazioni un po’ negazioniste dopo le offese razziste a Vinicius. Tra i vari editoriali a supporto ce n’è uno, di Jonathan Liew sul Guardian, che rende molto bene quanto il fenomeno sia intrinseco al calcio e perché. “Uno stadio dove gioca Vinícius, succede sempre qualcosa”, ha detto Mourinho dopo la sconfitta per 1-0 del Benfica contro il Real Madrid. “E ricordate – scrive Liew – quest’uomo è un maestro della comunicazione, giusto? Un uomo che sceglie le parole con incredibile precisione e una brillante mente strategica, giusto? Ecco perché è uno “da botteghino”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
