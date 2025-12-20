Nel calcio l’unico business che funziona è quello dello scommesse raccolgono 16 miliardi solo per la Serie A

Avvenire pubblica un interessante editoriale a firma Pietro Saccò. Editoriale che partendo dall’interesse di Tether (criptovalute) per la Juventus, si sofferma sul business delle scommesse sul calcio eed evidenzia come sia l’unico business del mondo del calcio che funzioni. Scrive Avvenire: È da anni che le società hanno accettato che il mondo delle scommesse, sportive o finanziarie, rappresenti una parte rilevante del business del calcio. Lo hanno accettato perché il business è disastroso, conviene ricordarlo: l’ultimo report dell’Uefa sulla finanza dei club europei nota un miglioramento nei risultati, passati da una perdita cumulata di 3,3 miliardi di euro nel 2022 a “soli” 1,2 miliardi nel 2023, con l’Inghilterra, patria della Premier League, cioè il torneo nazionale più seguito, che da sola segna un rosso di quasi 900 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

