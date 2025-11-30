Wout Van Aert | Il nostro sport è fragile c’è un problema sul modello di business

La preoccupazione per il futuro del ciclismo mondiale è ormai un tema centrale e molti corridori stanno esprimendo le proprie considerazioni sul nuovo modello di business. Molte squadre professionistiche si sono già dovute ritirare a fine stagione ma l’elenco sembra essere destinato a crescere alla fine del 2026. Anche Wout Van Aert si è duramente espresso sul tema. Il belga del Team Visma Lease a Bike, come riportato da procyclingnet, ha infatti dichiarato: “ Mi preoccupa quanto è fragile il nostro sport. Molte persone hanno perso il lavoro quest’inverno, sia corridori sia dirigenti. Penso che ci sarebbe meno fragilità se, oltre alle entrate derivanti dalle sponsorizzazioni, ci fossero anche entrate dallo sport stesso, tramite i diritti televisivi ad esempio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wout Van Aert: “Il nostro sport è fragile, c’è un problema sul modello di business”

