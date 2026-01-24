Milan Allegri tuona | Bisogna stare con i piedi per terra faticare e stare zitti

Alla vigilia della sfida di Serie A tra Roma e Milan, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha sottolineato l'importanza di mantenere un atteggiamento realistico e concentrato. In conferenza stampa, ha evidenziato la necessità di lavorare duramente, restare umili e affrontare la match con serenità, senza eccessi di entusiasmo o pressione. Un messaggio di pragmatismo in vista di una partita importante per entrambe le squadre.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan. L'allenatore è stato chiarissimo: "Per le mie esternazioni sull'obiettivo, è chiaro. Perché comunque il Milan non è riuscito a entrare nei primi quattro posti e quest'anno, per valore tecnico ed economico bisogna riuscire a entrarci. Non vuol dire che ci spetta di diritto, bisogna conquistarselo facendo un passettino alla volta. Troppo importante partecipare alla Champions League, perché i soldi servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo rispetto a stare due anni fuori". Allegri fa il punto sulla differenza con le altre squadre europee: "I numeri sono quelli, l'avete visti.

