WhatsApp apre alle terze app, una novità che cambierà il modo di comunicare. A partire dal 2026, gli utenti europei potranno inviare messaggi a contatti su altre piattaforme senza scaricare applicazioni supplementari. Questa funzione rappresenta un passo importante per l’interoperabilità, ma è importante valutare attentamente le implicazioni sulla privacy e sulla sicurezza delle conversazioni.

Il 2026 segna una svolta storica per WhatsApp. L’app di messaggistica più usata in Italia sta implementando in queste ore una funzione rivoluzionaria che consente agli utenti europei di chattare con contatti che utilizzano altre piattaforme, senza dover scaricare applicazioni aggiuntive. È la fine dell’isolamento digitale: messaggi, foto, video e documenti potranno viaggiare tra ecosistemi diversi, abbattendo barriere che sembravano invalicabili. Ma attenzione: non si tratta di una scelta volontaria di Meta. Questa apertura forzata arriva direttamente dalle prescrizioni del Digital Markets Act dell’Unione europea, diventato applicabile dal 2 maggio 2023. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Whatsapp si apre a terze app: come funziona e perché bisogna stare attenti

