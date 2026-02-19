Negro dopo la sconfitta del Budowlani Lodz contro il Chieri | Partita altalenante preoccupati per l' infortunio di Gray

Dopo la sconfitta del Budowlani Lodz contro il Chieri, Negro ha commentato la partita. Ha detto che il match è stato molto altalenante e ha espresso preoccupazione per l'infortunio di Gray, che potrebbe influenzare il prosieguo della stagione. La squadra polacca ha mostrato difficoltà nel mantenere continuità nel gioco, e l’infortunio di Gray rappresenta un ulteriore ostacolo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Gray potrà rientrare in breve tempo. La partita delle qualificazioni europee prosegue con nuove incognite.

Nel panorama delle competizioni internazionali e nazionali, l'andata dei quarti di finale della CEV Cup propone un esito importante per la squadra ospitante, con una vittoria convincente che lascia intravedere una possibile semifinale. Parallelamente, si aprono riflessioni sui prossimi appuntamenti di coppa Italia e su aggiornamenti regolamentari e formativi che interessano il mondo della pallavolo a diversi livelli. nella trasferta chiave dei quarti, la formazione di chieri ottiene un successo 3-1 che costituisce una solida base per l'accesso alle semifinali. l'esito dell'incontro rafforza la posizione della squadra ospite, evidenziando una gestione efficace dei momenti decisivi e una resa complessiva intensa. Chieri vince 1-3 contro Budowlani Lodz nei quarti di Cev Cup. Chieri ha battuto 3-1 il Budowlani Lodz nei quarti di finale della CEV Cup. Chieri batte Bielsko-Biala 3-0: Negro analizza la partita e la rimonta nel terzo set. Chieri batte Bielsko-Biala 3-0 e conquista tre punti importanti in casa. Reale Mutua Fenera Chieri '76: serata da dimenticare. Chieri chiude la settimana europea: trasferta in Polonia per l'andata dei Quarti di CEV Cup. Le collinari di coach Negro sfideranno il Budowlani Lodz. Diretta DAZN dalle 17.30, ritorno il 25 febbraio. Pallavolo Cev F - Chieri di scena ancora in Polonia, domani per i quarti affronta il PGE Grot Budowlani Lódz.