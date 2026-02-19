Chieri vince 1-3 contro Budowlani Lodz nei quarti di Cev Cup

Chieri ha battuto 3-1 il Budowlani Lodz nei quarti di finale della CEV Cup. La squadra italiana ha mostrato una buona organizzazione in campo e ha sfruttato al meglio le occasioni di attacco, portando a casa il risultato in quattro set. La partita si è giocata in Polonia, dove i ragazzi di Chieri hanno saputo gestire bene la pressione dell’avversario. La vittoria esterna rappresenta un passo importante nel percorso della competizione. Ora si preparano per la semifinale con fiducia.

In una gara valida per la CEV Cup, la formazione di Chieri ha conquistato una vittoria esterna di rilievo contro il Budowlani Lódz, chiudendo in quattro set e insinuando una solida ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. La rimonta in trasferta, impreziosita da una prestazione offensiva decisiva, completa un quadro favorevole per le biancoblù e mette in evidenza la capacità di reagire nelle fasi decisive. PGE Grot Budowlani Lódz 1 Reale Mutua Fenera Chieri 3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26). Nemeth ha chiuso con 27 punti e si è imposto come MVP della gara, mettendo a segno una performance offensiva incisiva con una quota di attacco al 57%.