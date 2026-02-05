Chieri batte Bielsko-Biala 3-0 | Negro analizza la partita e la rimonta nel terzo set

Chieri batte Bielsko-Biala 3-0 e conquista tre punti importanti in casa. Negro analizza la partita: la squadra italiana ha dominato dall'inizio alla fine, senza lasciare spazio alle avversarie. La vittoria arriva anche grazie a una grande rimonta nel terzo set, che ha messo in chiaro le intenzioni dei padroni di casa. Ora la squadra guarda avanti, consapevole di aver dimostrato di potersela giocare ad alti livelli in questa competizione europea.

Nel panorama delle competizioni europee di pallavolo, le ultime sfide hanno restituito una serie di risposte nette alle aspettative delle squadre italiane, con passaggi di turno consolidati e momenti di tallonamento tra le diverse formaciones. L’esito dei match ha definito scenari e obiettivi per le merite squadre nell’imminente calendario internazionale, evidenziando capacità offensive, solidità difensiva e gestione dei momenti chiave. Al ritorno dei play-off, Chieri ha chiuso la pratica contro BKS Bostik Bielsko-Biala con una vittoria di 3-0, consolidando il passaggio ai quarti di finale della CEV Cup. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Chieri vince facilmente a domicilio contro il Bielsko Biala nella prima partita dei playoff della CEV Cup.

Chieri vince ancora e vola ai quarti di finale della CEV Cup.

