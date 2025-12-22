Bimbo di 4 anni colpito al volto dal cellulare lanciato dal padre finisce in ospedale
Ancona, 22 dicembre 2025 - Lancia il cellulare e colpisce il figlioletto di 4 anni: il piccolo finisce in ospedale. A riferire il caso, la procuratrice per i minorenni delle Marche Cristina Tedeschini in una conferenza stampa assieme al presidente del Tribunale per i minorenni e il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona, per denunciare carenze di organico nell'ufficio giudiziario di Tribunale e Procura. Le urgenze per la giustizia minorile arrivano tutti i giorni alla Procura. "Il bimbo è in ospedale e interviene la procura minorile". "Un bambino di quattro anni - ha detto Tedeschini - è stato colpito da un cellulare che gli è stato lanciato in faccia dal papà.
