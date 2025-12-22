Ancona, 22 dicembre 2025 - Lancia il cellulare e colpisce il figlioletto di 4 anni: il piccolo finisce in ospedale. A riferire il caso, la procuratrice per i minorenni delle Marche Cristina Tedeschini in una conferenza stampa assieme al presidente del Tribunale per i minorenni e il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona, per denunciare carenze di organico nell'ufficio giudiziario di Tribunale e Procura. Le urgenze per la giustizia minorile arrivano tutti i giorni alla Procura. "Il bimbo è in ospedale e interviene la procura minorile". "Un bambino di quattro anni - ha detto Tedeschini - è stato colpito da un cellulare che gli è stato lanciato in faccia dal papà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo di 4 anni colpito al volto dal cellulare lanciato dal padre finisce in ospedale

Leggi anche: Bimbo di 3 anni azzannato al volto dal cane del nonno mentre gioca, in gravi condizioni a Treviso

Leggi anche: Bimbo di tre anni morso al volto dal cane del nonno: paura a Nervesa della Battaglia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'influenza picchia duro, più colpiti i bambini: febbre alta, con picchi di 39 - 40°, spossatezza e disturbi respiratori; Bimbo di nove anni morto in un incidente a Pignola, donati gli organi a Potenza; Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo; Incidente stradale a Melito, coinvolti un furgone e due auto, 7 feriti: 4 bambini in ospedale.

Bimbo di 4 anni colpito al volto dal papà con un cellulare: ricoverato in ospedale - Un bambino di quattro anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito al volto da un cellulare lanciato dal papà. msn.com