Alla Camera la proiezione del docufilm Fiumicino 1985 – Attacco all’aeroporto

Alla Camera si terrà la proiezione del docufilm “Fiumicino 1985 – Attacco all’aeroporto”, un’occasione per ricordare un evento che ha segnato la storia. Il film ripercorre quei momenti e le conseguenze di un attacco terroristico avvenuto durante il periodo natalizio, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria e di riflettere sulla sicurezza e sulla pace.

Fiumicino, 21 dicembre 2025 – "27 dicembre 1985, intorno a Natale, durante le feste e non è qualcosa di casuale, i terroristi, con le loro azioni, mirano a sconvolgere quello che è il corso naturale delle cose, ciò che è naturale per il terrorista deve diventare qualcosa che non è dovuto, la negazione del diritto a vivere". Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, introducendo la proiezione del docufilm " Fiumicino 1985 – Attacco all'aeroporto " nella sala della Regina di Montecitorio. "L'odio si nutre di odio". "Nell'attentato di Fiumicino" quel terrorismo "si tinge di odio, che non viene per vendetta, ma è un odio antico che affonda le radici nel tempo.

CAMERA DEI DEPUTATI: «PROIEZIONE DEL DOCUFILM “FIUMICINO 1985 – ATTACCO ALL’AEROPORTO”, PRESENTE L’AMBASCIATORE ISRAELIANO» - Venerdì 19 dicembre, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la proiezione del docufilm "Fiumicino 1985 - agenziagiornalisticaopinione.it

Roma - Fiumicino 1985 - Attacco all'aeroporto - Saluto di Mulè (19.12.25)

La proiezione del docufilm “Fiumicino 1985 - Attacco all’aeroporto”. Saluto del Vicepresidente della Camera, @giorgiomule. Intervengono @fmollicone, presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera. Segui la diretta: bit.ly/Evento191225 x.com

