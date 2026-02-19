Naturalizzazione via la rinuncia alla cittadinanza d’origine

Il Consiglio grande e generale ha approvato il progetto di legge sulla naturalizzazione, eliminando la possibilità di rinunciare alla cittadinanza sammarinese. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare l’identità nazionale e di semplificare le procedure per chi desidera diventare cittadino. La proposta ha ottenuto 34 voti favorevoli e 2 contrari, segnando un passo importante nella normativa sulla cittadinanza. Ora il testo passerà alla fase successiva, mentre le modifiche entreranno in vigore nelle prossime settimane.

Via libera del Consiglio grande e generale al progetto di legge che interviene sulle norme della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione: il testo è stato approvato con 34 voti favorevoli e 2 contrari. Il punto centrale della riforma è l'abrogazione dell'obbligo, per chi ottiene la cittadinanza per naturalizzazione, di rinunciare a quella d'origine, una scelta che avvicina San Marino agli standard europei. Prima della votazione un lungo dibattito, tra favorevoli e contrari. Gaetano Troina di Domani Motus Liberi sostiene il testo, definendolo "puntuale" e invitando a un lavoro più ampio sulla normativa, ascoltando comitati civici e sensibilità diverse.