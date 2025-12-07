Cittadinanza la Lega deposita proposta di legge | esame di integrazione a 18 anni e residenza minima da 2 a 4 anni per naturalizzazione di figli di italiani
La Lega ha depositato alla Camera una proposta di legge che introduce requisiti più restrittivi per l'accesso alla cittadinanza italiana. Il testo, firmato dal capogruppo Riccardo Molinari e dai deputati Jacopo Morrone, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa ed Elena Maccanti, prevede l'obbligo di un esame di integrazione per i maggiorenni nati in Italia da genitori stranieri e l'ampliamento delle cause di revoca dello status di cittadino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
