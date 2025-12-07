Cittadinanza la Lega deposita proposta di legge | esame di integrazione a 18 anni e residenza minima da 2 a 4 anni per naturalizzazione di figli di italiani

Orizzontescuola.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega ha depositato alla Camera una proposta di legge che introduce requisiti più restrittivi per l'accesso alla cittadinanza italiana. Il testo, firmato dal capogruppo Riccardo Molinari e dai deputati Jacopo Morrone, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa ed Elena Maccanti, prevede l'obbligo di un esame di integrazione per i maggiorenni nati in Italia da genitori stranieri e l'ampliamento delle cause di revoca dello status di cittadino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

