Naso frane sulla SS116 | 557mila euro per consolidare San Giuliano e proteggere residenti e viabilità

Naso ha stanziato 557mila euro per mettere in sicurezza la contrada San Giuliano, colpita da frane sulla SS116. La causa è il dissesto del terreno che mette a rischio case e strade. I lavori prevedono il consolidamento di un fronte roccioso per evitare ulteriori crolli e garantire la stabilità delle abitazioni e della viabilità locale. Il progetto si concentra su un’area di circa 200 metri, dove le frane hanno già causato danni a recinzioni e marciapiedi. Le operazioni inizieranno la prossima settimana.

Naso, via ai lavori per mettere in sicurezza contrada San Giuliano: 557mila euro per consolidare un fronte al dissesto. Un intervento da 557mila euro è stato affidato alla Rogu Costruzioni srl di Catanzaro per consolidare il terreno di contrada San Giuliano a Naso, in Sicilia, una zona particolarmente vulnerabile a frane e smottamenti che minacciano la Strada Statale 116 e l'incolumità dei residenti. L'appalto, assegnato con un ribasso del 31,8%, rappresenta una risposta concreta a una situazione di criticità che perdura da anni e che ha intensificarsi negli ultimi mesi. Una ferita nel territorio: la storia di una vulnerabilità.