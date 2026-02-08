Lucchese-San Giuliano | rossoneri per consolidare il primato ospiti a caccia di punti salvezza

La Lucchese affronta il San Giuliano al Porta Elisa in una partita decisiva. I rossoneri cercano di mantenere il primo posto in classifica, mentre gli ospiti arrivano alla partita in cerca di punti salvezza. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che vogliono confermarsi in testa e gli avversari che sperano di uscire dalla zona pericolo.

La Lucchese si prepara ad affrontare una sfida cruciale sul proprio terreno di gioco, il Porta Elisa, contro il San Giuliano, squadra attualmente invischiata nella lotta per evitare i playout di Eccellenza. L’incontro, in programma l’8 febbraio 2026, vede i rossoneri chiamati a consolidare la propria posizione di vertice, mentre gli ospiti cercano disperatamente punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La partita si preannuncia tesa, considerando la particolare situazione di classifica del San Giuliano e il desiderio della Lucchese di mantenere l’attuale slancio positivo. Il tecnico Pirozzi e i suoi giocatori sono consapevoli dell’importanza di non sottovalutare un avversario che, pur navigando in acque agitate, ha dimostrato di possedere un potenziale offensivo non indifferente, come evidenziato dal fatto di essere il secondo miglior attacco del torneo con 30 gol realizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al giro di boa della stagione, la Lucchese ha mantenuto la media di due punti a partita, in linea con le previsioni iniziali dell’allenatore Pirozzi.

Lucchese, Pirozzi non cerca alibi fra squalifiche e infortuni: Studiate le giuste alternativeNessuno stravolgimento di modulo: Trovata grande disponibilità nel gruppo. Colferai? Da lui mi aspetto di più ... luccaindiretta.it

Lucchese tornata al lavoro: nel mirino c’è il San GiulianoLa capolista, dopo un'altra vittoria pesante al Nardini (dove è andata in scena una bella giornata di festa in cui ha vinto lo sport), non si vuole fermare. Adesso ci sono due nuovi importanti test pe ... noitv.it

