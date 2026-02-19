Nasce con una grave cardiopatia il piccolo Edoardo salvato dalla rete toscana

Edoardo, un bambino nato con una grave cardiopatia, è stato salvato grazie all’intervento rapido della rete pediatrica toscana. La diagnosi è arrivata subito dopo la nascita, e i medici hanno coordinato con precisione il trasferimento al centro specializzato. Il piccolo ha ricevuto un intervento complesso, che ha richiesto l’impiego di tecnologie avanzate. La collaborazione tra ospedali e specialisti della regione ha permesso di mettere in atto un percorso di cura immediato. Edoardo ora si trova sotto stretta osservazione in ospedale.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Una risposta tempestiva e una perfetta integrazione della rete pediatrica toscana. Se oggi il piccolo Edoardo può godersi le coccole di mamma e papà è grazie al lavoro di squadra delle professioniste e dei professionisti dell'Ospedale del Cuore di Monasterio a Massa e della Asl Toscana sud est, che hanno diagnosticato e curato u na grave cardiopatia congenita, scongiurando il peggio. "Ha funzionato un perfetto lavoro di squadra – commenta l'assessora al diritto alla salute della Toscana, Monia Monni -: quello che il nostro sistema sanitario pubblico sa esprimere, accanto alle alte competenze dei professionisti che vi lavorano e la qualità delle cure delle strutture che lo compongono".