Nasce con la camicia alla Gruccia | parto in acqua per il piccolo Edoardo

Una donna ha dato alla luce il suo bambino in acqua, in un parto in acqua avvenuto ieri sera all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Edoardo è nato “con la camicia”, cioè ancora avvolto nel sacco amniotico, un evento che si verifica raramente. La nascita si è svolta senza complicazioni, e mamma e bambino stanno bene. Un momento emozionante che resterà impresso nella memoria di chi ha assistito.

Un evento raro e particolarmente emozionante ha segnato la serata di ieri al punto nascita dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia, nel Valdarno. Poco dopo le 21.30 è venuto al mondo Edoardo, un neonato nato "con la camicia", ovvero avvolto nel sacco amniotico ancora integro, durante un parto in acqua. La particolarità della nascita sta nel fatto che il piccolo è passato direttamente dal liquido amniotico all'acqua della vasca nativa, nella quale la madre, Silvia, stava partorendo. Una circostanza poco frequente che, oltre al significato simbolico attribuito dalla tradizione popolare, ha reso il parto particolarmente delicato e naturale, sia per la mamma che per il bambino.

