Dimesso con una grave cardiopatia muore poco dopo | il Gemelli condannato a risarcire la famiglia con un milione di euro

Un uomo di 70 anni, dimesso dopo aver subito una stenosi aortica severa, è deceduto poco dopo. Il Tribunale di Roma ha condannato il Policlinico Gemelli a risarcire la famiglia con circa un milione di euro, riconoscendo una responsabilità nella gestione clinica e nelle conseguenze del caso.

