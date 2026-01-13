Dimesso con una grave cardiopatia muore poco dopo | il Gemelli condannato a risarcire la famiglia con un milione di euro

Un uomo di 70 anni, dimesso dopo aver subito una stenosi aortica severa, è deceduto poco dopo. Il Tribunale di Roma ha condannato il Policlinico Gemelli a risarcire la famiglia con circa un milione di euro, riconoscendo una responsabilità nella gestione clinica e nelle conseguenze del caso.

Un 70enne dimesso nonostante una stenosi aortica severa è morto poco dopo. Il Tribunale di Roma ha condannato il Policlinico Gemelli a risarcire i familiari con circa 950mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

