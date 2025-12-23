Boschi e cambiamenti climatici finanziato il progetto con la Provincia di Lecco

La Provincia di Lecco ha ottenuto un finanziamento di 116.000 euro per il progetto Mapfor, volto alla mappatura delle strutture forestali periurbane. L’obiettivo è analizzare rischi e resilienza legati ai cambiamenti climatici, contribuendo alla gestione sostenibile delle aree verdi. Il progetto, realizzato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-27, mira a migliorare la tutela ambientale e la pianificazione territoriale nel territorio lecchese.

La Provincia di Lecco ha ricevuto un finanziamento di 116.000 euro per il progetto Mapfor, mappatura delle strutture forestali periurbane: rischi e resilienza al cambiamento climatico, interamente finanziato sul Programma Interreg Italia Svizzera 2021-27.

