Boschi e cambiamenti climatici finanziato il progetto con la Provincia di Lecco

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Lecco ha ottenuto un finanziamento di 116.000 euro per il progetto Mapfor, volto alla mappatura delle strutture forestali periurbane. L’obiettivo è analizzare rischi e resilienza legati ai cambiamenti climatici, contribuendo alla gestione sostenibile delle aree verdi. Il progetto, realizzato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-27, mira a migliorare la tutela ambientale e la pianificazione territoriale nel territorio lecchese.

La Provincia di Lecco ha ricevuto un finanziamento di 116.000 euro per il progetto Mapfor, mappatura delle strutture forestali periurbane: rischi e resilienza al cambiamento climatico, interamente finanziato sul Programma Interreg Italia Svizzera 2021-27.“Il programma Interreg Italia Svizzera. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

boschi e cambiamenti climatici finanziato il progetto con la provincia di lecco

© Leccotoday.it - Boschi e cambiamenti climatici, finanziato il progetto con la Provincia di Lecco

Leggi anche: Lecco, finanziato il progetto Anteo: 40mila euro per i giovani del territorio

Leggi anche: Cambiamenti climatici: migliaia di persone in marcia per la transizione ecologica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Boschi e cambiamenti climatici, finanziato il progetto con la Provincia di Lecco; Da Regione 1,5 milioni per tutelare i boschi del comasco.

Unione dei comuni montani del Casentino, un rimboschimento contro i cambiamenti climatici: messe a dimora 1800 piante - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Unione dei comuni montani del Casentino, un rimboschimento contro i cambiamenti climatici: messe a dimora 1800 piante In Casentino l'Unione dei Comuni pianta nuovi alberi nei ... lanazione.it

Perché le banche sono fondamentali per finanziare infrastrutture resilienti in tutto il mondo - Dalle inondazioni ai blackout, cresce la pressione per costruire infrastrutture resistenti ai cambiamenti climatici. it.euronews.com

I raggi UV aumenterebbero l’infiammabilità dei boschi. La gestione del verde può fare la differenza per contrastare il fenomeno - Lo stesso vale per i boschi di sempreverdi: se divampa un incendio, l’espressione calza a pennello. corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.